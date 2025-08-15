В Челябинске отказались от сноса домов ради нового ЖК

В Челябинске отменили проект решения о комплексном развитии территории (КТР) между улицами Омская, Тарасова, Шаумяна и Колсанова. Здесь ради строительства нового жилищного комплекса хотели снести дома. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города.
«Проект решения о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах улиц отменен. Речь об улицах Сулимова — Тарасова — Блюхера — Омской; Шаумяна — Омской — Сулимова — Техникумовской; Шаумяна — Омской — Колсанова — Тарасова в Советском районе города Челябинска», — говорится в сообщении мэрии.
Решение отказаться от проекта КТР принял комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Оно основано на протоколах общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Жители высказались против вхождения участков в границы КТР.
Как URA.RU писало ранее, в проект комплексного развития территории было предусмотрено включение семи улиц. Общая площадь застройки должна была составить не менее 149 тысяч квадратных метров. В ходе реализации планировалось демонтировать свыше 40 многоквартирных жилых домов, 20 объектов индивидуального жилищного строительства, здание бывшего общежития, торговый объект, а также гаражные строения, расположенные на территории гаражного кооператива.
