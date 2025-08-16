В Магнитогорске местный житель в районе железнодорожной станции «Разъезд № 22» заметил медведя, который переплыл реку Урал. Очевидец снял происходящее на видео и распространил ролик в социальных сетях.
«22-й разъезд. Медведь плывет через Урал», — говорит очевидец, заснявший хищника. Станция «Разъезд № 22» находится в Ленинском районе города в непосредственной близости от жилых домов и СНТ.
Медведь переплыл реку, вылез на берег и скрылся. По словам автора видео, ранее подобных встреч с хищником в его жизни не было.
Несколькими днями ранее медведя заметили около жилых домов в Златоусте. Хищника увидели в районе ЦУП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!