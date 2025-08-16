В Магнитогорске медведь переплыл реку Урал и вышел к людям. Видео

Медведь преодолел реку за считанные секунды
Медведь преодолел реку за считанные секунды

В Магнитогорске местный житель в районе железнодорожной станции «Разъезд № 22» заметил медведя, который переплыл реку Урал. Очевидец снял происходящее на видео и распространил ролик в социальных сетях.

«22-й разъезд. Медведь плывет через Урал», — говорит очевидец, заснявший хищника. Станция «Разъезд № 22» находится в Ленинском районе города в непосредственной близости от жилых домов и СНТ.

Медведь переплыл реку, вылез на берег и скрылся. По словам автора видео, ранее подобных встреч с хищником в его жизни не было.

Несколькими днями ранее медведя заметили около жилых домов в Златоусте. Хищника увидели в районе ЦУП.

