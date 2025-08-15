Алиханов познакомился с новинками от челябинского производителя бульдозеров

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 августа ознакомились с производственными мощностями предприятия «ДСТ-Урал» в Челябинской области. Об этом сообщил telegram-канал ПУЛ №74.
«Антон Алиханов и Алексей Текслер ознакомились с современными роботизированными комплексами, внедренными на предприятии в новом механообрабатывающем цехе. Также они осмотрели образцы техники, выпускаемой предприятием, включая тяжелые карьерные бульдозеры и самый мощный отечественный бульдозер», — пишет telegram-канал ПУЛ №74.
Завод «ДСТ-Урал» считается одним из крупнейших отечественных производителей специальной дорожно-строительной техники. Компания, начавшая свою деятельность в 1999 году, занимается производством сертифицированной техники для дорожного строительства.
За время своего существования предприятие прошло этапы от разработки первой собственной модели бульдозера до налаживания серийного выпуска тяжелых машин массой до 40 тонн. По информации предприятия, в 2025 году «ДСТ-Урал» планирует выпустить свыше 800 единиц техники различных классов.
Визит Антона Алиханова в Челябинскую область проходит в рамках его рабочей поездки, начавшейся 15 августа. Ранее министр уже осмотрел ряд крупных промышленных предприятий региона, включая Челябинский тракторный завод и «Завод роботов», а также провел заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!