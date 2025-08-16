Челябинский бренд, чей свитер надел Лавров, создаст модель, посвященную саммиту

Разработчики бренда одежды SelSovet из Челябинска, в чьем свитере «СССР» глава МИД Сергей Лавров прилетел на Аляску, подготовит новую модель. Она будет посвящена саммиту на Аляске. Об этом рассказала владелица бренда Екатерина Варлакова.
«У нас однозначно появится модель про Аляску. Уже размышляем на эту тему», — заявила ТАСС владелица бренда Екатерина Варлакова.
Лавров прибыл на Аляску в свитере «СССР» белого цвета. В тот же день все свитеры с такой надписью были раскуплены. Фабрика готовит новую партию, а свитера стали популярными у VIP-персон.
На Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом длился три часа. По завершении саммита лидеры двух стран выступили перед СМИ.
