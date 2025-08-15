В челябинском ресторане «Гордан» рассказали о госте в военной форме, который пришел с гранатой. Он был в заведении всего пять минут и пригрозил взорвать боеприпас, если ему немедленно не принесут заказ.
«Гость в военной форме зашёл в зал, сделал заказ. Неадекватный какой-то был, как сказали кассиры», — рассказал корреспонденту URA.RU один из владельцев ресторана.
По словам мужчины, менеджер ресторана вышла и увидела в руках гостя какой-то неизвестный предмет, похожий на гранату. Она вызвала сотрудников группы быстрого реагирования и попросила официантов пока не отдавать гостю заказ, пока они не приедут.
«Он выдернул чеку в зале и пригрозил взорвать гранату, а затем вышел с ней на улицу. Раздался хлопок, примерно как от петарды. Граната была учебной. Другим гостям и заведению никакого ущерба не нанесено», — добавил один из владельцев магазина.
Вызванные сотрудники полиции забрали мужчину в отдел. Официанты уточнили, что он был славянской внешности и в военной форме. Сейчас заведение продолжает работу в обычном режиме.
ЧП произошло после обеда 15 августа в челябинском ресторане «Гордан». В зале, где было много посетителей, в том числе женщины и дети, мужчина грозился взорвать гранату за долгое ожидание заказа. Он задержан.
