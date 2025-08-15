Депутат Лантратова посмотрела, что происходит в Коркино после давнего бунта

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова побывала в Коркино. Ей показали, как изменился город за последнее время, передает корреспондент URA.RU.
После так называемого «цыганского бунта» в Коркино осенью 2024 года Лантратова, как депутат Госдумы, участвовала в сходе местных жителей. Среди многих проблем, высказанных почти 700 собравшимися, особо прозвучали просьбы отремонтировать спортзал местной школы и сделать что-то с ужасающим состоянием детского сада, к которому не было даже нормальной подъездной дороги.
«Я обратилась по обоим вопросам к Русской медной компании. Спасибо ее основателю Игорю Алтушкину: в школе уже все сделали, практически полностью реконструировали спортивный объект. Что касается садика, Игорь Алексеевич начал внушительный, очень качественный ремонт. Сейчас подводится дорога, полностью реконструируется территория и переоснащаются внутренние помещения. Собственно, я сегодня приехала посмотреть, как это все происходит», — рассказала URA.RU депутат.
В регион Яна Лантратова приехала накануне. В Челябинске она побывала на проходящем в рамках всероссийской акции мероприятии «Хороводы России» и посетила региональный Центр народного единства. Она высоко оценила его деятельность по сохранению истории и культуры России, а также по объединению проживающих на Южном Урале народов. Сегодняшний день председатель думского комитета по развитию гражданского общества проводит в Коркинском муниципальном округе, где широко празднуют Яблочный Спас.
Депутат подарила оборудование для сушки овощей и фруктов детям, которые готовят их к отправке в зону СВО. Также она навестила отца шестерых детей, которому помогла демобилизоваться из армии: жена Василия тяжело заболела и попала в больницу, а детей хотели сдать в интернат. Благодаря Лантратовой супругу бойца перевезли на лечение в Москву, где врачи сумели за полгода поставить женщину на ноги.
