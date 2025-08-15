Жители Челябинска сообщили о сильном граде, который обрушился на город 16 августа. Информацию об этом подтверждают видеозаписи очевидцев.
«Ливень с градом накрыл сразу несколько районов. Видимость резко ухудшилась», — рассказал один из жителей Центрального района.
Метеорологи предупреждают, что в ближайшие часы в регионе возможны новые осадки. По данным сайта «Гисметео», грозы продолжатся. Дожди разной интенсивности будут идти до полуночи.
Как ранее писало URA.RU, челябинцам обещали дождливые выходные. Осадки продолжатся в воскресенье, 17 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!