15 августа 2025

Челябинск засыпает градом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Мрачная грозовая туча накрыла Челябинск
Мрачная грозовая туча накрыла Челябинск Фото:

Жители Челябинска сообщили о сильном граде, который обрушился на город 16 августа. Информацию об этом подтверждают видеозаписи очевидцев.

«Ливень с градом накрыл сразу несколько районов. Видимость резко ухудшилась», — рассказал один из жителей Центрального района.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие часы в регионе возможны новые осадки. По данным сайта «Гисметео», грозы продолжатся. Дожди разной интенсивности будут идти до полуночи.

Как ранее писало URA.RU, челябинцам обещали дождливые выходные. Осадки продолжатся в воскресенье, 17 августа.

