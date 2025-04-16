Когда в Тюмени начнется снегопад. Скрин

В Тюмени в 02:00 17 апреля начнется снегопад
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Снегопад в Тюмени начнется уже ночью 17 апреля
Снегопад в Тюмени начнется уже ночью 17 апреля Фото:

Снегопад в Тюмени начнется в 02:00 17 апреля. Такие данные представлены на сервисе Ventusky.

«Карта осадков в Тюмени. Снегопад: начало в 02:00 17 апреля», — следует из данных сервиса.

Окончательно снег закончит падать лишь в районе 17:00. Как ранее писало URA.RU, также 17 апреля ожидаются дождь и штормовой ветер.

Снег ожидается уже в 2 часа ночи
Снег ожидается уже в 2 часа ночи
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Снегопад в Тюмени начнется в 02:00 17 апреля. Такие данные представлены на сервисе Ventusky. «Карта осадков в Тюмени. Снегопад: начало в 02:00 17 апреля», — следует из данных сервиса. Окончательно снег закончит падать лишь в районе 17:00. Как ранее писало URA.RU, также 17 апреля ожидаются дождь и штормовой ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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