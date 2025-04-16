Снегопад в Тюмени начнется уже ночью 17 апреля
Снегопад в Тюмени начнется в 02:00 17 апреля. Такие данные представлены на сервисе Ventusky.
«Карта осадков в Тюмени. Снегопад: начало в 02:00 17 апреля», — следует из данных сервиса.
Окончательно снег закончит падать лишь в районе 17:00. Как ранее писало URA.RU, также 17 апреля ожидаются дождь и штормовой ветер.
Снег ожидается уже в 2 часа ночи
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