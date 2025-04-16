Президент России Владимир Путин посетил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где оставил свой автограф на инженерной каске. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Автограф президента на Бауманской инженерной каске», — написали в telegram-канале «Кремль. Новости». Там же было опубликовано фото каски с подписью российского лидера. В ходе мероприятия Путин также поговорил со студентами вуза.
Также во время встречи в МГТУ им. Н.Э. Баумана президент России Владимир Путин заявил о возрастающем интересе к исследованию космического пространства, в том числе к миссиям на Марс. По его словам, концепция освоения космоса со временем привлечет все больше сторонников как внутри страны, так и на международном уровне.
Также Путин провел сравнение между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и советским конструктором Сергеем Королевым. Он подчеркнул уникальность достижений обоих личностей в области космонавтики и технологий.
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