Путин оставил автограф на инженерной каске в Бауманке. Фото

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Путин посетил МГТУ им. Н.Э. Баумана
Путин посетил МГТУ им. Н.Э. Баумана Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где оставил свой автограф на инженерной каске. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Автограф президента на Бауманской инженерной каске», — написали в telegram-канале «Кремль. Новости». Там же было опубликовано фото каски с подписью российского лидера. В ходе мероприятия Путин также поговорил со студентами вуза.

Также во время встречи в МГТУ им. Н.Э. Баумана президент России Владимир Путин заявил о возрастающем интересе к исследованию космического пространства, в том числе к миссиям на Марс. По его словам, концепция освоения космоса со временем привлечет все больше сторонников как внутри страны, так и на международном уровне.

Также Путин провел сравнение между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и советским конструктором Сергеем Королевым. Он подчеркнул уникальность достижений обоих личностей в области космонавтики и технологий.

Каска с автографом Путина
Каска с автографом Путина
Фото:

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Президент России Владимир Путин посетил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где оставил свой автограф на инженерной каске. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Автограф президента на Бауманской инженерной каске», — написали в telegram-канале «Кремль. Новости». Там же было опубликовано фото каски с подписью российского лидера. В ходе мероприятия Путин также поговорил со студентами вуза. Также во время встречи в МГТУ им. Н.Э. Баумана президент России Владимир Путин заявил о возрастающем интересе к исследованию космического пространства, в том числе к миссиям на Марс. По его словам, концепция освоения космоса со временем привлечет все больше сторонников как внутри страны, так и на международном уровне. Также Путин провел сравнение между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и советским конструктором Сергеем Королевым. Он подчеркнул уникальность достижений обоих личностей в области космонавтики и технологий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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