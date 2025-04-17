Япония запротестовала против России из-за кораблей у Курилл

Японское правительство выразило протест России в связи с якобы временными ограничениями на проход иностранных судов в районе Южных Курилл. Об этом сообщает генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
«Российское ведомство, отвечающее за водные пути, 16 апреля предупредило, что <...> в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырех северных островов, временно приостанавливает право на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов», — заявил Хаяси в ходе пресс-конференции. Он добавил, что российской стороне было выражено официальное протестное заявление, так как ее действия противоречат позиции Японии относительно четырех северных островов.
Протесты Японии в связи с ограничениями на проход иностранных судов в районе Южных Курилл являются частью длительного территориального спора между Россией и Японией относительно принадлежности этих островов. Ранее Япония выражала намерение решить вопрос о принадлежности островов и заключить мирный договор, несмотря на сложные двусторонние отношения и введение антироссийских санкций.
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