16 апреля 2025

В ХМАО выставили на торги квартиру-дворец за 20 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске 10 лет продают элитную квартиру за 20 миллионов рублей
В Нижневартовске 10 лет продают элитную квартиру за 20 миллионов рублей Фото:

В Нижневартовске на аукцион выставили двухэтажную квартиру, оформленную в дворцовом стиле с лепниной и фресками. В качестве стартовой цены владельцы поставили 20 миллионов рублей. Ранее собственники хотели выручить за нее почти 28 миллионов.

«Tpexкомнaтная квартира общeй площaдью 207 квадратных метров, в двух уpoвнях — 16-17 этаж, откудa oткpываeтcя шикapнaя перспектива из паноpaмных окoн, c eврopемoнтoм. Цена — от 20 миллионов рублей», — указано в объявлении на «Авито».

Как рассказал URA.RU риелтор, который занимается продажей квартиры, ремонт в ней выполнен из дорогих, высококачественных материалов руками специально приглашенных югославских строителей. А из квартиры есть свой выход на крышу. «Ремонт делали иностранцы, на века, что называется. В квартире настоящие фрески, очень качественная мебель. Причина продажи — семейные обстоятельства владельцев», — пояснил он в разговоре с агентством.

Хотя покупатели интересуются лотом, на сделку жители Нижневартовска не решаются. Объект продают больше 10 лет. Основная причина — огромная квадратура, люди предпочитает более компактное и уютное пространство.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута выставили на продажу сразу несколько элитных квартир стоимостью в десятки миллионов рублей. Одним из самых дорогих объектов стал пентхаус с водопадом и террасой за 130 миллионов рублей.

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В Нижневартовске на аукцион выставили двухэтажную квартиру, оформленную в дворцовом стиле с лепниной и фресками. В качестве стартовой цены владельцы поставили 20 миллионов рублей. Ранее собственники хотели выручить за нее почти 28 миллионов. «Tpexкомнaтная квартира общeй площaдью 207 квадратных метров, в двух уpoвнях — 16-17 этаж, откудa oткpываeтcя шикapнaя перспектива из паноpaмных окoн, c eврopемoнтoм. Цена — от 20 миллионов рублей», — указано в объявлении на «Авито». Как рассказал URA.RU риелтор, который занимается продажей квартиры, ремонт в ней выполнен из дорогих, высококачественных материалов руками специально приглашенных югославских строителей. А из квартиры есть свой выход на крышу. «Ремонт делали иностранцы, на века, что называется. В квартире настоящие фрески, очень качественная мебель. Причина продажи — семейные обстоятельства владельцев», — пояснил он в разговоре с агентством. Хотя покупатели интересуются лотом, на сделку жители Нижневартовска не решаются. Объект продают больше 10 лет. Основная причина — огромная квадратура, люди предпочитает более компактное и уютное пространство. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута выставили на продажу сразу несколько элитных квартир стоимостью в десятки миллионов рублей. Одним из самых дорогих объектов стал пентхаус с водопадом и террасой за 130 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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