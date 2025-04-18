Ветеран СВО с банкирским прошлым: что известно о главном кандидате на довыборах в думу Тюмени

Кандидат ЕР на место в думе Тюмени Ямпольский участвовал в СВО и работал в банке
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На мандат в гордуме Тюмени претендует ветеран СВО Ямпольский
На мандат в гордуме Тюмени претендует ветеран СВО Ямпольский Фото:

Депутатом гордумы Тюмени планирует стать выпускник президентской программы «Время Героев», глава региональной организации для помощи ветеранам СВО «Держава» Олег Ямпольский. Что известно о ключевом кандидате довыборов в думу — в материале URA.RU.

Родился в Бресте и служил в Казахстане

Олег Ямпольский родился 7 июля 1965 года в городе Бресте (Беларусь). Школу он закончил в Тюмени, отучился в тюменском военно-инженерном училище (ТВВИКУ), где преподавал его отец — Василий Ямпольский. Служил в Казахстане в одной из трех советских инженерно-саперных частей, которые имели доступ к ядерным фугасам. Полгода командовал ротой под Ереваном в первую карабахскую войну. После развала СССР вернулся в Тюмень.

Стремительная карьера в банке

В «девяностых» Олег Ямпольский стал охранником в тюменском отделении крупного российского банка, через некоторое время был повышен до сотрудника службы экономической безопасности, а позднее — до главы отдела по работе с клиентами. Руководил отделением банка в республике Беларусь. В банковском секторе Ямпольский провел около 30 лет. В 2016 он получил степень магистра по специальности «Экономика» в Тюменском государственном нефтегазовом университете. 

Фронт и общественная деятельность

На СВО Олег Ямпольский (позывной: «Леший») служил начальником штаба штурмового батальона «Барс-5». Вел telegram-канал, где рассказывал о солдатском быте. Летом 2023 года попал под снайперский огонь и получил две пули, пять месяцев провел в госпитале. Имеет звание майора.

Позже Ямпольский вошел в руководящий состав федеральной «Ассоциации ветеранов СВО», а затем возглавил тюменскую организацию «Держава», которая занимается адаптацией ветеранов боевых действий к мирной жизни. Успешно прошел президентскую программу по подготовке участников СВО к руководящим постам во власти — «Время Героев», планирует стать наставником в ее тюменском аналоге — «Боевом кадровом резерве Тюменской области». Кроме того, Олег Ямпольский является председателем попечительского совета в строящемся храме Покрова Пресвятой Богородицы. 

Как ранее сообщало URA.RU, Олег Ямпольский планирует стать кандидатом в депутаты гордумы Тюмени по избирательному округу №10. Он участвует в предварительном голосовании «Единой России» как сторонник партии.

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Депутатом гордумы Тюмени планирует стать выпускник президентской программы «Время Героев», глава региональной организации для помощи ветеранам СВО «Держава» Олег Ямпольский. Что известно о ключевом кандидате довыборов в думу — в материале URA.RU. Родился в Бресте и служил в Казахстане Олег Ямпольский родился 7 июля 1965 года в городе Бресте (Беларусь). Школу он закончил в Тюмени, отучился в тюменском военно-инженерном училище (ТВВИКУ), где преподавал его отец — Василий Ямпольский. Служил в Казахстане в одной из трех советских инженерно-саперных частей, которые имели доступ к ядерным фугасам. Полгода командовал ротой под Ереваном в первую карабахскую войну. После развала СССР вернулся в Тюмень. Стремительная карьера в банке В «девяностых» Олег Ямпольский стал охранником в тюменском отделении крупного российского банка, через некоторое время был повышен до сотрудника службы экономической безопасности, а позднее — до главы отдела по работе с клиентами. Руководил отделением банка в республике Беларусь. В банковском секторе Ямпольский провел около 30 лет. В 2016 он получил степень магистра по специальности «Экономика» в Тюменском государственном нефтегазовом университете.  Фронт и общественная деятельность На СВО Олег Ямпольский (позывной: «Леший») служил начальником штаба штурмового батальона «Барс-5». Вел telegram-канал, где рассказывал о солдатском быте. Летом 2023 года попал под снайперский огонь и получил две пули, пять месяцев провел в госпитале. Имеет звание майора. Позже Ямпольский вошел в руководящий состав федеральной «Ассоциации ветеранов СВО», а затем возглавил тюменскую организацию «Держава», которая занимается адаптацией ветеранов боевых действий к мирной жизни. Успешно прошел президентскую программу по подготовке участников СВО к руководящим постам во власти — «Время Героев», планирует стать наставником в ее тюменском аналоге — «Боевом кадровом резерве Тюменской области». Кроме того, Олег Ямпольский является председателем попечительского совета в строящемся храме Покрова Пресвятой Богородицы.  Как ранее сообщало URA.RU, Олег Ямпольский планирует стать кандидатом в депутаты гордумы Тюмени по избирательному округу №10. Он участвует в предварительном голосовании «Единой России» как сторонник партии.
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