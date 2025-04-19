19 апреля 2025
18 апреля 2025

«Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв МБА-МАИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следующим соперников пермяков станет питерский «Зенит»
Следующим соперников пермяков станет питерский «Зенит» Фото:

Пермские баскетболисты на домашней арене одолели москвичей из МБА-МАИ. В матче разыгрывалась путевка в плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:76 в пользу пермяков, передает пресс-служба БК «Парма».

«Мы в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Добиваемся трудовой победы над МБА-МАИ в решающем матче», — написано в telegram-канале пермского клуба. Лучшим игроком стал Гарретт Нэвелс из «Пармы», набравший 28 очков.

В четвертьфинальных поединках пермяки встретятся с питерским «Зенитом». Первая игра пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские баскетболисты на домашней арене одолели москвичей из МБА-МАИ. В матче разыгрывалась путевка в плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:76 в пользу пермяков, передает пресс-служба БК «Парма». «Мы в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Добиваемся трудовой победы над МБА-МАИ в решающем матче», — написано в telegram-канале пермского клуба. Лучшим игроком стал Гарретт Нэвелс из «Пармы», набравший 28 очков. В четвертьфинальных поединках пермяки встретятся с питерским «Зенитом». Первая игра пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...