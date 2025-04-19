«Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв МБА-МАИ

Следующим соперников пермяков станет питерский «Зенит»
Пермские баскетболисты на домашней арене одолели москвичей из МБА-МАИ. В матче разыгрывалась путевка в плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:76 в пользу пермяков, передает пресс-служба БК «Парма».
«Мы в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Добиваемся трудовой победы над МБА-МАИ в решающем матче», — написано в telegram-канале пермского клуба. Лучшим игроком стал Гарретт Нэвелс из «Пармы», набравший 28 очков.
В четвертьфинальных поединках пермяки встретятся с питерским «Зенитом». Первая игра пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге.
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