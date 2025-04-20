В Тюмени подорожали услуги ветеринаров

Ценники ветеринарных клиник выросли вслед за стоимостью иностранных препаратов
Услуги по лечению животных в Тюменской области подорожали за год в среднем на 14,5%. Об этом рассказал предприниматель Кирилл Сагитов.
«Различные исследования подорожали на 20-25%. Осмотры и консультации — в среднем на 6%. Подорожали вакцины, лекарства от инфекций», — приводит слова Сагитова «РБК Тюмень».
Отмечается, что повышение ценников в ветеринарных клиниках связано в увеличением затрат на медикаменты иностранного производства. В частности, увеличишась стоимость вакцин и прочих препаратов.
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