20 апреля 2025
19 апреля 2025

В Тюмени подорожали услуги ветеринаров

Ветеринарные услуги в Тюменской области подорожали на 14,5% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Ценники ветеринарных клиник выросли вслед за стоимостью иностранных препаратов
Ценники ветеринарных клиник выросли вслед за стоимостью иностранных препаратов Фото:

Услуги по лечению животных в Тюменской области подорожали за год в среднем на 14,5%. Об этом рассказал предприниматель Кирилл Сагитов.

«Различные исследования подорожали на 20-25%. Осмотры и консультации — в среднем на 6%. Подорожали вакцины, лекарства от инфекций», — приводит слова Сагитова «РБК Тюмень».

Отмечается, что повышение ценников в ветеринарных клиниках связано в увеличением затрат на медикаменты иностранного производства. В частности, увеличишась стоимость вакцин и прочих препаратов. 

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Услуги по лечению животных в Тюменской области подорожали за год в среднем на 14,5%. Об этом рассказал предприниматель Кирилл Сагитов. «Различные исследования подорожали на 20-25%. Осмотры и консультации — в среднем на 6%. Подорожали вакцины, лекарства от инфекций», — приводит слова Сагитова «РБК Тюмень». Отмечается, что повышение ценников в ветеринарных клиниках связано в увеличением затрат на медикаменты иностранного производства. В частности, увеличишась стоимость вакцин и прочих препаратов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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