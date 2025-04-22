22 апреля 2025

Стало известно состояние тюменки, выпавшей с 20-го этажа дома на машину

Тюменка, выпавшая с 20-го этажа на машину, находится в крайне тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка находится в ОКБ №2
Девушка находится в ОКБ №2 Фото:

Жительница Тюмени, по неосторожности выпавшая с 20-го этажа дома на улице 50 лет Октября и приземлившаяся на машину, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Пациент находится в профильном отделении Областной клинической больницы №2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что вечером 18 апреля с 20-го этажа дома выпала девушка. Она приземлилась на припаркованную машину. По данным источника, тюменка будет обязана оплатить ремонт автомобиля.

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Жительница Тюмени, по неосторожности выпавшая с 20-го этажа дома на улице 50 лет Октября и приземлившаяся на машину, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Пациент находится в профильном отделении Областной клинической больницы №2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что вечером 18 апреля с 20-го этажа дома выпала девушка. Она приземлилась на припаркованную машину. По данным источника, тюменка будет обязана оплатить ремонт автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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