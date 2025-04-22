Стало известно состояние тюменки, выпавшей с 20-го этажа дома на машину

Жительница Тюмени, по неосторожности выпавшая с 20-го этажа дома на улице 50 лет Октября и приземлившаяся на машину, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Пациент находится в профильном отделении Областной клинической больницы №2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое», — рассказали в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что вечером 18 апреля с 20-го этажа дома выпала девушка. Она приземлилась на припаркованную машину. По данным источника, тюменка будет обязана оплатить ремонт автомобиля.
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