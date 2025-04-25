В Кашмире взорвали дома террористов, напавших на туристов в Индии

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В Кашмире в результате взрыва были уничтожены два жилых дома, которые принадлежат предполагаемым террористам
В Кашмире в результате взрыва были уничтожены два жилых дома, которые принадлежат предполагаемым террористам Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Накануне вечером в Джамму и Кашмире (находятся под контролем Индии — прим. URA.RU) в результате взрыва были уничтожены два жилых дома, принадлежавших предполагаемым членам группировки «Лашкар-и-Тайба» (запрещенная в России террористическая организация), которых подозревают в причастности к недавнему нападению на туристов в Пахалгаме. Об этом сообщает портал Udaipur Kiran.

«По данным официальных источников, взрыв произошел [в домах в Джамму и Кашмире] во время проведения тщательной поисковой операции силами безопасности. Взрывчатка, предположительно заранее заложенная внутри домов, неожиданно взорвалась, что привело к полному разрушению зданий. Пострадавших среди личного состава не зафиксировано», — пишет UK.

Индия и Пакистан оказались на пороге нового силового противостояния. Обострение ситуации между двумя государствами вызвано недавним нападением в городе Пахалгам, расположенном на территории Джамму и Кашмир. В результате инцидента в Кашмире погибли 26 туристов. Среди жертв атаки — 25 граждан Индии и один гражданин Непала, еще не менее 17 человек получили огнестрельные ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя малознакомая вооруженная группировка под названием Kashmir Resistance, опубликовавшая соответствующее заявление в соцсетях.

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Накануне вечером в Джамму и Кашмире (находятся под контролем Индии — прим. URA.RU) в результате взрыва были уничтожены два жилых дома, принадлежавших предполагаемым членам группировки «Лашкар-и-Тайба» (запрещенная в России террористическая организация), которых подозревают в причастности к недавнему нападению на туристов в Пахалгаме. Об этом сообщает портал Udaipur Kiran. «По данным официальных источников, взрыв произошел [ в домах в Джамму и Кашмире] во время проведения тщательной поисковой операции силами безопасности. Взрывчатка, предположительно заранее заложенная внутри домов, неожиданно взорвалась, что привело к полному разрушению зданий. Пострадавших среди личного состава не зафиксировано», — пишет UK. Индия и Пакистан оказались на пороге нового силового противостояния. Обострение ситуации между двумя государствами вызвано недавним нападением в городе Пахалгам, расположенном на территории Джамму и Кашмир. В результате инцидента в Кашмире погибли 26 туристов. Среди жертв атаки — 25 граждан Индии и один гражданин Непала, еще не менее 17 человек получили огнестрельные ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя малознакомая вооруженная группировка под названием Kashmir Resistance, опубликовавшая соответствующее заявление в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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