В Кашмире взорвали дома террористов, напавших на туристов в Индии

Накануне вечером в Джамму и Кашмире (находятся под контролем Индии — прим. URA.RU) в результате взрыва были уничтожены два жилых дома, принадлежавших предполагаемым членам группировки «Лашкар-и-Тайба» (запрещенная в России террористическая организация), которых подозревают в причастности к недавнему нападению на туристов в Пахалгаме. Об этом сообщает портал Udaipur Kiran.
«По данным официальных источников, взрыв произошел [в домах в Джамму и Кашмире] во время проведения тщательной поисковой операции силами безопасности. Взрывчатка, предположительно заранее заложенная внутри домов, неожиданно взорвалась, что привело к полному разрушению зданий. Пострадавших среди личного состава не зафиксировано», — пишет UK.
Индия и Пакистан оказались на пороге нового силового противостояния. Обострение ситуации между двумя государствами вызвано недавним нападением в городе Пахалгам, расположенном на территории Джамму и Кашмир. В результате инцидента в Кашмире погибли 26 туристов. Среди жертв атаки — 25 граждан Индии и один гражданин Непала, еще не менее 17 человек получили огнестрельные ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя малознакомая вооруженная группировка под названием Kashmir Resistance, опубликовавшая соответствующее заявление в соцсетях.
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