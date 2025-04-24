В соцсетях 24 апреля распространилось видео от дальнобойщика. На нем слоны гуляли по трассе Пермь — Екатеринбург.
«Едешь такой по трассе в Пермь, а на поле пасутся слоны. Думал, меня ничем не удивить», — заявил автор видео.
Оказалось, что животные направлялись в Пермский цирк. Афиша размещена на сайте культурного учреждения. Там с 1 мая будут проходить театрализованные шоу слонов Андрея Дементьева-Корнилова «Девочка и слон» (0+). Во время перевозки слонов произошла поломка, поэтому артисты были вынуждены сделать остановку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми экоактивисты и музыканты устроят необычное представление. В городе 27 апреля состоится «Концерт для жаб». Таким образом неравнодушные пермяки хотят обратить внимание на проблему озера, огороженного ото всех забором фармпредприятия, и жаб, которые из-за этого не могут попасть к привычному месту размножения.
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