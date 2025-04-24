24 апреля 2025

Стало известно, откуда взялись слоны на трассе Пермь — Екатеринбург. Видео

Слоны на трассе Пермь — Екатеринбург оказались из-за поломки транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Это была вынужденная остановка
Это была вынужденная остановка Фото:

В соцсетях 24 апреля распространилось видео от дальнобойщика. На нем слоны гуляли по трассе Пермь — Екатеринбург.

«Едешь такой по трассе в Пермь, а на поле пасутся слоны. Думал, меня ничем не удивить», — заявил автор видео. 

Оказалось, что животные направлялись в Пермский цирк. Афиша размещена на сайте культурного учреждения. Там с 1 мая будут проходить театрализованные шоу слонов Андрея Дементьева-Корнилова «Девочка и слон» (0+). Во время перевозки слонов произошла поломка, поэтому артисты были вынуждены сделать остановку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми экоактивисты и музыканты устроят необычное представление. В городе 27 апреля состоится «Концерт для жаб». Таким образом неравнодушные пермяки хотят обратить внимание на проблему озера, огороженного ото всех забором фармпредприятия, и жаб, которые из-за этого не могут попасть к привычному месту размножения.

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В соцсетях 24 апреля распространилось видео от дальнобойщика. На нем слоны гуляли по трассе Пермь — Екатеринбург. «Едешь такой по трассе в Пермь, а на поле пасутся слоны. Думал, меня ничем не удивить», — заявил автор видео.  Оказалось, что животные направлялись в Пермский цирк. Афиша размещена на сайте культурного учреждения. Там с 1 мая будут проходить театрализованные шоу слонов Андрея Дементьева-Корнилова «Девочка и слон» (0+). Во время перевозки слонов произошла поломка, поэтому артисты были вынуждены сделать остановку. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми экоактивисты и музыканты устроят необычное представление. В городе 27 апреля состоится «Концерт для жаб». Таким образом неравнодушные пермяки хотят обратить внимание на проблему озера, огороженного ото всех забором фармпредприятия, и жаб, которые из-за этого не могут попасть к привычному месту размножения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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