21 апреля 2025

Концерт для жаб устроят музыканты в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты спасают земноводных от машин
Активисты спасают земноводных от машин Фото:

В Перми экоактивисты и музыканты устроят необычное представление. В городе 27 апреля состоится «Концерт для жаб». Таким образом неравнодушные пермяки хотят обратить внимание на проблему озера, огороженного ото всех забором фармпредприятия, и жаб, которые из-за этого не могут попасть к привычному месту размножения.

«Это будет не просто концерт, и вообще не особо увеселительное мероприятие, если честно. Мы с вами попадем на дни миграции серых жаб! Вчера они начали дружно перемещаться из леса в сторону озера Любви, где планируют произвести на свет потомство. На пути жаб во время миграции опасная автомобильная дорога, где они сотнями гибнут в последние годы. А дальше следующее препятствие — бетонный забор Биомеда, преграждающий путь к озеру», — пишут организаторы концерта в соцсети «ВКонтакте». Попасть на него можно по записи через сообщения в группе «Концерт для жаб».

Ранее URA.RU рассказывало, что активисты с началом сезона миграции жаб стали дежурить на их пути. Они переносят их через дорогу и парковку, спасая от автомобилей, а также помогают преодолеть забор, который преграждает путь к озеру. Экологи отмечают, что, если судьба жаб многих и не интересует, то озеро по закону должно быть открыто для всех людей.

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В Перми экоактивисты и музыканты устроят необычное представление. В городе 27 апреля состоится «Концерт для жаб». Таким образом неравнодушные пермяки хотят обратить внимание на проблему озера, огороженного ото всех забором фармпредприятия, и жаб, которые из-за этого не могут попасть к привычному месту размножения. «Это будет не просто концерт, и вообще не особо увеселительное мероприятие, если честно. Мы с вами попадем на дни миграции серых жаб! Вчера они начали дружно перемещаться из леса в сторону озера Любви, где планируют произвести на свет потомство. На пути жаб во время миграции опасная автомобильная дорога, где они сотнями гибнут в последние годы. А дальше следующее препятствие — бетонный забор Биомеда, преграждающий путь к озеру», — пишут организаторы концерта в соцсети «ВКонтакте». Попасть на него можно по записи через сообщения в группе «Концерт для жаб». Ранее URA.RU рассказывало, что активисты с началом сезона миграции жаб стали дежурить на их пути. Они переносят их через дорогу и парковку, спасая от автомобилей, а также помогают преодолеть забор, который преграждает путь к озеру. Экологи отмечают, что, если судьба жаб многих и не интересует, то озеро по закону должно быть открыто для всех людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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