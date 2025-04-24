В Тюмени до конца апреля планируют запустить сезон электросамокатов. Но прокатиться на них можно будет не везде — в городе есть ряд запретных зон. Среди них — набережная, мост Влюбленных, пешеходная улица Дзержинского и Цветной бульвар. Где еще нельзя кататься — в материале URA.RU.
По данным городской администрации, запрещено кататься на электросамокатах в 31 месте. Помимо вышеуказанных участков, в список вошли:
- Историческая площадь;
- площадь Памяти;
- сквер 30-летия Победы;
- сквер 65-летия Победы;
- сквер Якова Неумоева;
- сквер Воздушно-десантных войск;
- сквер Победы;
- бульвар имени Анатолия Косухина;
- сквер Тружеников Тыла;
- бульвар Якина Хабибуллы;
- сквер Прощания;
- Цветной бульвар;
- сквер Депутатов;
- Березовая роща;
- сквер Восточный;
- сквер Журналистов;
- сквер Молодежный;
- сквер Никольский;
- бульвар Николая Чукмалдина;
- сквер Сказочный;
- сквер Тополиный;
- сквер Энергетиков;
- сквер Шахматистов;
- сквер Святителя Филофея;
- сквер Юристов;
- Текутьевский бульвар ;
- сквер Николая Машарова;
- площадь Губкина.
Ранее URA.RU писало, что сезон аренды электросамокатов запустят до конца апреля. Также введут ограничения по скорости до 10 км/ч вне зоны велодорожек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!