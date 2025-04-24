24 апреля 2025

Где в Тюмени нельзя кататься на электросамокатах. Список

В Тюмени запретили кататься на электросамокатах на набережной и Цветном бульваре
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы не смогут прокатиться на самокатах в скверах
Тюменцы не смогут прокатиться на самокатах в скверах Фото:

В Тюмени до конца апреля планируют запустить сезон электросамокатов. Но прокатиться на них можно будет не везде — в городе есть ряд запретных зон. Среди них — набережная, мост Влюбленных, пешеходная улица Дзержинского и Цветной бульвар. Где еще нельзя кататься — в материале URA.RU.

По данным городской администрации, запрещено кататься на электросамокатах в 31 месте. Помимо вышеуказанных участков, в список вошли:

  • Историческая площадь;
  • площадь Памяти;
  • сквер 30-летия Победы;
  • сквер 65-летия Победы;
  • сквер Якова Неумоева;
  • сквер Воздушно-десантных войск;
  • сквер Победы;
  • бульвар имени Анатолия Косухина;
  • сквер Тружеников Тыла;
  • бульвар Якина Хабибуллы;
  • сквер Прощания;
  • Цветной бульвар;
  • сквер Депутатов;
  • Березовая роща;
  • сквер Восточный;
  • сквер Журналистов;
  • сквер Молодежный;
  • сквер Никольский;
  • бульвар Николая Чукмалдина;
  • сквер Сказочный;
  • сквер Тополиный;
  • сквер Энергетиков;
  • сквер Шахматистов;
  • сквер Святителя Филофея;
  • сквер Юристов;
  • Текутьевский бульвар ;
  • сквер Николая Машарова;
  • площадь Губкина.

Ранее URA.RU писало, что сезон аренды электросамокатов запустят до конца апреля. Также введут ограничения по скорости до 10 км/ч вне зоны велодорожек.

В городе установлена 31 запретная зона.
В городе установлена 31 запретная зона.
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В Тюмени до конца апреля планируют запустить сезон электросамокатов. Но прокатиться на них можно будет не везде — в городе есть ряд запретных зон. Среди них — набережная, мост Влюбленных, пешеходная улица Дзержинского и Цветной бульвар. Где еще нельзя кататься — в материале URA.RU. По данным городской администрации, запрещено кататься на электросамокатах в 31 месте. Помимо вышеуказанных участков, в список вошли: Ранее URA.RU писало, что сезон аренды электросамокатов запустят до конца апреля. Также введут ограничения по скорости до 10 км/ч вне зоны велодорожек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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