25 апреля 2025

Правозащитница, которая обвиняла принца Эндрю в изнасиловании, покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина, обвинявшая брата короля Великобритании Карла III Чарльза в изнасиловании, нашли мертвой
Женщина, обвинявшая брата короля Великобритании Карла III Чарльза в изнасиловании, нашли мертвой Фото:

Правозащитница Вирджиния Джуффре, ранее обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании, найдена мертвой в своем доме в Австралии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее семью. По информации издания, Джуффре покончила с собой на своей ферме в графстве Гингин в штате Западная Австралия, где проживала на протяжении последних лет.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии», — заявили родственники правозащитницы телеканалу NBC. Там же отметили, что женщина покончила с собой. 

Телеканал напоминает, что Джуффре известна тем, что публично обвиняла скандально известного финансиста Джеффри Эпстина и его соратников, арестованных по подозрению в торговле людьми. Также она обвиняла принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III Чарльза, в изнасиловании.

Джуффре заявляла, что герцог Йоркский принц Эндрю изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали о досудебном соглашении между Джуффре и принцем Эндрю: последний выплатил ей компенсацию, сумма которой могла достигать 12 миллионов фунтов стерлингов, а судебное разбирательство было прекращено.

Сам Эндрю своей вины не признал. После разразившегося скандала и начала судебного процесса Букингемский дворец объявил о лишении принца Эндрю всех почетных воинских званий и королевских патронажей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правозащитница Вирджиния Джуффре, ранее обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании, найдена мертвой в своем доме в Австралии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее семью. По информации издания, Джуффре покончила с собой на своей ферме в графстве Гингин в штате Западная Австралия, где проживала на протяжении последних лет. «С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии», — заявили родственники правозащитницы телеканалу NBC. Там же отметили, что женщина покончила с собой.  Телеканал напоминает, что Джуффре известна тем, что публично обвиняла скандально известного финансиста Джеффри Эпстина и его соратников, арестованных по подозрению в торговле людьми. Также она обвиняла принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III Чарльза, в изнасиловании. Джуффре заявляла, что герцог Йоркский принц Эндрю изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали о досудебном соглашении между Джуффре и принцем Эндрю: последний выплатил ей компенсацию, сумма которой могла достигать 12 миллионов фунтов стерлингов, а судебное разбирательство было прекращено. Сам Эндрю своей вины не признал. После разразившегося скандала и начала судебного процесса Букингемский дворец объявил о лишении принца Эндрю всех почетных воинских званий и королевских патронажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...