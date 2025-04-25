Правозащитница, которая обвиняла принца Эндрю в изнасиловании, покончила с собой

Правозащитница Вирджиния Джуффре, ранее обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании, найдена мертвой в своем доме в Австралии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее семью. По информации издания, Джуффре покончила с собой на своей ферме в графстве Гингин в штате Западная Австралия, где проживала на протяжении последних лет.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии», — заявили родственники правозащитницы телеканалу NBC. Там же отметили, что женщина покончила с собой.
Телеканал напоминает, что Джуффре известна тем, что публично обвиняла скандально известного финансиста Джеффри Эпстина и его соратников, арестованных по подозрению в торговле людьми. Также она обвиняла принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III Чарльза, в изнасиловании.
Джуффре заявляла, что герцог Йоркский принц Эндрю изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали о досудебном соглашении между Джуффре и принцем Эндрю: последний выплатил ей компенсацию, сумма которой могла достигать 12 миллионов фунтов стерлингов, а судебное разбирательство было прекращено.
Сам Эндрю своей вины не признал. После разразившегося скандала и начала судебного процесса Букингемский дворец объявил о лишении принца Эндрю всех почетных воинских званий и королевских патронажей.
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