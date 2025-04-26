26 апреля 2025
25 апреля 2025

Под Екатеринбургом продают коттедж с необычным баром за 120 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар с необычным дизайном занимает первый этаж коттеджа
Бар с необычным дизайном занимает первый этаж коттеджа Фото:

Под Екатеринбургом в селе Балтым продается коттедж с баром, у которого необычный дизайн, и садом с европейскими растениями за 120 миллионов. Дом с площадью 440 квадратных метров находится на участке 11,8 соток. Объявление появилось на сайте «Авито». 

«На первом этаже расположен бар с интересным дизайном, с использованием кованых элементов декора. <...> Эксклюзивом данного участка является ландшафтный дизайн, растения для которого заказывались из европейских питомников, для декора использованы кованые предметы, организован автоматический полив», — написано в объявлении. Сам дом четырехэтажный.

На участке также находиться банно-спортивный комплекс, в который входит сауна, бассейн и зона барбекю. Коттедж продается со всеми предметами интерьера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Екатеринбургом в селе Балтым продается коттедж с баром, у которого необычный дизайн, и садом с европейскими растениями за 120 миллионов. Дом с площадью 440 квадратных метров находится на участке 11,8 соток. Объявление появилось на сайте «Авито».  «На первом этаже расположен бар с интересным дизайном, с использованием кованых элементов декора. <...> Эксклюзивом данного участка является ландшафтный дизайн, растения для которого заказывались из европейских питомников, для декора использованы кованые предметы, организован автоматический полив», — написано в объявлении. Сам дом четырехэтажный. На участке также находиться банно-спортивный комплекс, в который входит сауна, бассейн и зона барбекю. Коттедж продается со всеми предметами интерьера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...