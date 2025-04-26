Под Екатеринбургом в селе Балтым продается коттедж с баром, у которого необычный дизайн, и садом с европейскими растениями за 120 миллионов. Дом с площадью 440 квадратных метров находится на участке 11,8 соток. Объявление появилось на сайте «Авито».
«На первом этаже расположен бар с интересным дизайном, с использованием кованых элементов декора. <...> Эксклюзивом данного участка является ландшафтный дизайн, растения для которого заказывались из европейских питомников, для декора использованы кованые предметы, организован автоматический полив», — написано в объявлении. Сам дом четырехэтажный.
На участке также находиться банно-спортивный комплекс, в который входит сауна, бассейн и зона барбекю. Коттедж продается со всеми предметами интерьера.
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