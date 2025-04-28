До Свердловской области добрался снегопад из Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегом засыпало несколько трасс на севере области
Снегом засыпало несколько трасс на севере области Фото:

На север Свердловской области днем 28 апреля резко обрушился мощный снегопад, который накрыл Пермский край. Инспекторов ДПС экстренно вывели на заснеженные участки трасс, рассказали в Госавтоинспекции.

«На автодорогах Ивдель — граница ХМАО, Североуральск, Серов-Североуральск-Ивдель, Нижняя Тура-Качканар наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега. Дорожное покрытие мокрое, температура близка к нулю градусов», — пояснили в ведомстве.

В ГАИ предупредили, что уже к вечеру в регионе ожидается резкое падение температуры, увеличивающее риск ДТП. Водителей, сменивших резину на летнюю, призвали воздержаться от поездок по указанным направлениям.

Ранее URA.RU сообщало, что снегопады, накрывшие Пермский край, приближаются и к Свердловской области. О том, что ждет регион в ближайшие — в отдельном материале URA.RU.

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На север Свердловской области днем 28 апреля резко обрушился мощный снегопад, который накрыл Пермский край. Инспекторов ДПС экстренно вывели на заснеженные участки трасс, рассказали в Госавтоинспекции. «На автодорогах Ивдель — граница ХМАО, Североуральск, Серов-Североуральск-Ивдель, Нижняя Тура-Качканар наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега. Дорожное покрытие мокрое, температура близка к нулю градусов», — пояснили в ведомстве. В ГАИ предупредили, что уже к вечеру в регионе ожидается резкое падение температуры, увеличивающее риск ДТП. Водителей, сменивших резину на летнюю, призвали воздержаться от поездок по указанным направлениям. Ранее URA.RU сообщало, что снегопады, накрывшие Пермский край, приближаются и к Свердловской области. О том, что ждет регион в ближайшие — в отдельном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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