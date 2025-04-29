В Перми «Метеоры» на Каму вернутся не раньше 2027 года

Скоростные суда на подводных крыльях проекта «Метеор» начнут перевозить пермяков по Каме не раньше 2027 года. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.
«В июне этого года мы заключим контракт на восстановление двух „Метеоров“ и одного „Восхода“. К 2027 году эти суда поэтапно будут выходить на крылья на планируемый маршрут до Чайковского», — рассказал Вешняков на заседании регионального правительства.
Камское речное пароходство передало краевым властям два законсервированных в 1990-х годах судна на подводных крыльях типа «Метеор» летом 2024 года. Сама идея возобновления скоростных речных перевозок по Каме появилась еще в 2021 году — планировалось запустить суда на подводных крыльях к 300-летию Перми. Осенью 2023 года сообщалось о планах властей приобрести новые корабли в лизинг. Но этого не произошло.
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