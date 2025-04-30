Какие цены будут на тюменских источниках на майские праздники

Стоимость входных билетов на горячие источники в Тюмени на майских праздниках вырастет до 30%. Повышенные тарифы начнут действовать в некоторых комплексах с 1по 11 мая. Агентство URA.RU сделало подборку цен местных комплексов и узнало, где дешевле всего отдохнуть в праздники.
Самым бюджетным будет вход на источники в комплексе «Тюменский». Стоимость посещения в праздничные дни — 1 000 рублей с одного взрослого. Время посещения — не ограничено. Дети допускаются с 7 лет, цена за вход — 700 рублей.
Далее по возрастанию цены идет стоимость посещения источника «Сосновый бор». Три часа пребывания там обойдутся в 1 100 рубле, безлимитный тариф будет стоить 1 500 рублей. Дети до шести лет — бесплатно. С семи до 12 лет билет будет стоить 800 рублей.
Сутки пребывания в источнике «Советском» будут стоить 1 290 рублей со взрослого. Дети до семи лет могут пройти бесплатно. До 14 лет вход будет стоить 750 рублей.
В комплексе «Марциаль» три часа пребывания будут стоить для взрослого населения 1 400 рублей. Дети смогут отдохнуть за 1 200 рублей.
Полный день на территории комплекса «Аван» обойдется тюменцам в 1 500 рублей. Дети до шести лет проходят бесплатно.
Двойные цены действуют с 1 по 11 мая на базе отдыха «Волна». 1 и 9 мая действует праздничный тариф — 1 900 рублей для взрослых, 1 000 рублей — для детей. Со 2 по 4, 8, 10 и 11 мая действует стоимость выходного дня — 1400 рублей для взрослых, 700 рублей — для детей.
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