«Стабильности не будет»: синоптики рассказали, какой будет погода в Свердловской области в начале мая

В первой декаде мая в Свердловской области ожидаются скачки температуры. По словам синоптика Алексея Пулина, похолодания будут постоянно сменяться потеплениями.
«Согласно среднесрочным прогнозам, стабильной погоды не будет. Первые три дня мая будут достаточно прохладные. Сначала регион будет расположен в холодном воздухе, поступившем в тыловой части циклона. Особенно холодной ожидается ночь на 2 мая с преобладанием отрицательных температур», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В субботу, 3 мая, очередной циклон принесет на территорию Среднего Урала обильные осадки — за сутки выпадет около половины от месячной нормы за декаду. Значительное повышение температуры прогнозируется лишь во второй половине рассматриваемого периода, когда регион окажется в зоне теплого фронта следующего циклона. Теплая погода сохранится на протяжении нескольких дней, однако к концу декады вновь ожидается поступление холодных воздушных масс.
Ранее синоптики предупреждали свердловчан о заморозках, которые ударят в майские праздники. В регионе также ожидаются осадки в виде дождей и снега.
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