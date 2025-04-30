30 апреля 2025

В Тюменской области сместилось направление паводка. Инфографика

Уровень воды на реке Ишим у села Лариха за сутки увеличился на 45 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода прибыла во всех реках Тюменской области
Вода прибыла во всех реках Тюменской области Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области направление паводка постепенно смещается в сторону Ишимского района. Такой информацией поделился глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.

«Наиболее интенсивный рост наблюдается у гидропоста „Ишим — Лариха“. Здесь за прошедшие сутки река прибавила 45 сантиметров, достигнув уровня 809 см! По всей видимости, голова паводка сместилась в Ишимский район», — отметил глава региона.

В свою очередь, река Ишим в районе села Ильинка за сутки прибавила к уровню воды только 1 сантиметр. За минувшие сутки прирост здесь составил +13 сантиметров. В остальных реках также зафиксировано прибытие воды. Обстановка на водных объектах сложилась следующим образом:

  • В Ишиме река Ишим +19 (808 см) критическая отметка — 850;
  • в Абатском река Ишим +9 (788 см) критическая отметка — 960;
  • в Ялуторовске река Тобол +2 (526 см) критическая отметка — 850;
  • в Викулово река Ишим +7 (594 см) критическая отметка — 1000;
  • в Тобольске река Иртыш +2 (617 см) критическая отметка — 853;
  • в Ильинке река Ишим +1 (829 см) критическая отметка — 800;
  • Тура в Тюмени +15 (521) критическая отметка — 850.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в Тюменской области режим ЧС регионального уровня. Это произошло из-за паводковой ситуации в Казанском и Абатском районах.

Уровень воды на тюменских реках на 1 мая 2025 года
Уровень воды на тюменских реках на 1 мая 2025 года
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В Тюменской области направление паводка постепенно смещается в сторону Ишимского района. Такой информацией поделился глава региона Александр Моор в своем telegram-канале. «Наиболее интенсивный рост наблюдается у гидропоста „Ишим — Лариха“. Здесь за прошедшие сутки река прибавила 45 сантиметров, достигнув уровня 809 см! По всей видимости, голова паводка сместилась в Ишимский район», — отметил глава региона. В свою очередь, река Ишим в районе села Ильинка за сутки прибавила к уровню воды только 1 сантиметр. За минувшие сутки прирост здесь составил +13 сантиметров. В остальных реках также зафиксировано прибытие воды. Обстановка на водных объектах сложилась следующим образом: Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в Тюменской области режим ЧС регионального уровня. Это произошло из-за паводковой ситуации в Казанском и Абатском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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