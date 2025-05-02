В Москве неизвестный совершил поджог двери квартиры, в которой ранее проживал эмигрировавший из России рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков — признан в РФ иноагентом). По данным telegram-канала РЕН ТВ, злоумышленник оставил на лестничной клетке граффити с приветствием, а также поджег входную дверь, предварительно облив ее жидкостью.
«Неизвестный разрисовал лестничную клетку и сжег дверь квартиры рэпера Лигалайза», — говорится в сообщении. На опубликованных в канале видеозаписях видно, как мужчина, называющий себя «пианистом», подходит к двери, разрисовывает стены и пол скрипичным ключом и надписями, а затем обливает дверь жидкостью и поджигает. «Привет, Андрей», — гласит одна из надписей, оставленных рядом с квартирой. Как уточняют авторы публикации, спустя секунду после поджога дверь вспыхнула ярким пламенем.
Известно, что Андрей Меньшиков после начала спецоперации покинул Россию, передает «Национальная служба новостей». Накануне инцидента он выпустил музыкальный альбом, в котором прозвучала критика в адрес российской спецоперации и руководства страны. По данным СМИ, в момент поджога рэпер в квартире не проживал. Оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливается личность злоумышленника.
*Андрей Меньшиков — признан в РФ иноагентом
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