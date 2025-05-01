В Ишиме Тюменской области пик паводка ожидается 5-6 мая. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.
«Город Ишим стал последней точкой на сегодня из запланированных для посещения. Здесь пик паводка ожидается 5–6 мая», — заявил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 26 сантиметров и достиг отметки 834 см над нулем поста. При этом в Казанском районе пик паводка прошел. С 3 мая режим ЧС вводится поселениях Афонькино, Паленка, Новогеоргиевка и Викторовка.
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