01 мая 2025

Губернатор Моор назвал дату пика паводка в Ишиме. Видео

В Ишиме Тюменской области пик паводка ожидается 5-6 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишиме пик паводка придется на 5-6 мая
В Ишиме пик паводка придется на 5-6 мая Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Ишиме Тюменской области пик паводка ожидается 5-6 мая. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.

«Город Ишим стал последней точкой на сегодня из запланированных для посещения. Здесь пик паводка ожидается 5–6 мая», — заявил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на  26 сантиметров и достиг отметки 834 см над нулем поста. При этом в Казанском районе пик паводка прошел. С 3 мая режим ЧС вводится поселениях Афонькино, Паленка, Новогеоргиевка и Викторовка.

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В Ишиме Тюменской области пик паводка ожидается 5-6 мая. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своем telegram-канале. «Город Ишим стал последней точкой на сегодня из запланированных для посещения. Здесь пик паводка ожидается 5–6 мая», — заявил губернатор. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на  26 сантиметров и достиг отметки 834 см над нулем поста. При этом в Казанском районе пик паводка прошел. С 3 мая режим ЧС вводится поселениях Афонькино, Паленка, Новогеоргиевка и Викторовка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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