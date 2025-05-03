В Сургуте начался весенний ледоход

В Сургуте начался сезон весеннего ледохода на реке Обь. По данным мониторинга, уровень воды в реке достиг отметки 614 сантиметров, сообщает пресс-служба администрации Сургута.
«Сургутяне и гости города могут наблюдать уникальное природное явление — ледоход. С 1 апреля в ежедневном режиме отслеживается уровень воды в реке, а также организован контроль паводковой обстановки. На сегодняшний день уровень воды в Оби составляет 614 сантиметров», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Жителям и гостям города напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время ледохода. Запрещается выходить на водоемы, переправляться через реку, приближаться к местам затора льда и обрывистым берегам. Также категорически запрещено измерять глубину водоемов, ходить по льдинам, кататься на них и пытаться самостоятельно отталкивать льдины от берегов.
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