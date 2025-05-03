03 мая 2025
02 мая 2025

В Сургуте начался весенний ледоход

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургут пришел ледоход (архивное фото)
В Сургут пришел ледоход (архивное фото) Фото:

В Сургуте начался сезон весеннего ледохода на реке Обь. По данным мониторинга, уровень воды в реке достиг отметки 614 сантиметров, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Сургутяне и гости города могут наблюдать уникальное природное явление — ледоход. С 1 апреля в ежедневном режиме отслеживается уровень воды в реке, а также организован контроль паводковой обстановки. На сегодняшний день уровень воды в Оби составляет 614 сантиметров», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Жителям и гостям города напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время ледохода. Запрещается выходить на водоемы, переправляться через реку, приближаться к местам затора льда и обрывистым берегам. Также категорически запрещено измерять глубину водоемов, ходить по льдинам, кататься на них и пытаться самостоятельно отталкивать льдины от берегов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) мужчина утонул в озере в районе Хантейки. Сотрудники скорой помощи пытались добраться до него, но не успели спасти.

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В Сургуте начался сезон весеннего ледохода на реке Обь. По данным мониторинга, уровень воды в реке достиг отметки 614 сантиметров, сообщает пресс-служба администрации Сургута. «Сургутяне и гости города могут наблюдать уникальное природное явление — ледоход. С 1 апреля в ежедневном режиме отслеживается уровень воды в реке, а также организован контроль паводковой обстановки. На сегодняшний день уровень воды в Оби составляет 614 сантиметров», — сообщается в telegram-канале мэрии. Жителям и гостям города напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время ледохода. Запрещается выходить на водоемы, переправляться через реку, приближаться к местам затора льда и обрывистым берегам. Также категорически запрещено измерять глубину водоемов, ходить по льдинам, кататься на них и пытаться самостоятельно отталкивать льдины от берегов. Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) мужчина утонул в озере в районе Хантейки. Сотрудники скорой помощи пытались добраться до него, но не успели спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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