Выставка «Почва» в пермской Арт-резиденции расскажет о военных годах

В пермской Арт-резиденции работает выставка «Почва», являющаяся частью масштабного проекта «Победа. Память. Время» (0+). Через живопись, графику, фото и скульптуры авторы показывают историю страны за последние 80 лет, рассказал художник, куратор выставки Юрий Лапшин.
«Многозначное название выставки отсылает как к земле-кормилице, так и к историческим корням. Готовя эту выставку, я точно знал, что мне нужно вернуться в освобожденный Орел. Город лежал в руинах, но жизнь продолжалась — даже кукольный театр уже работал вскоре после первого победного салюта», — пояснил Лапшин. Его слова приводит пресс-служба администрации Перми.
Лапшин, сам являющийся ребенком войны с Орловщины, специально привлек к участию орловских художников. Отдельный раздел экспозиции посвящен пермским художникам.
В Пермской Арт-резиденции реализуется масштабный проект «Победа. Память. Время», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Авторы проекта с помощью произведений искусства переосмысляют исторические события и судьбы людей, определявшие развитие страны на протяжении последних восьмидесяти лет. В каждом экспонате находят отражение образы ушедших эпох и индивидуальные человеческие истории. Экспозиция доступна для посещения до 29 июня.
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