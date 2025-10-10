10 октября 2025

Два пенсионера не поделили дорогу на пермском перекрестке

В результате ДТП легковушка получила серьезные повреждения
В результате ДТП легковушка получила серьезные повреждения

Водитель трактора в Пермском крае признан виновным в ДТП с автомобилем и обязан возместить материальный ущерб за ремонт и эвакуацию. С материалами дела знакомит Куединский районный суд. 

«В Куединском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пенсионеров. Установлен, что авария на перекрестке случилась из-за нарушения ПДД водителем трактора, который не уступил дорогу автомобилю. В результате столкновения отечественной легковушке причинен материальный ущерб», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Куединский районный суд, рассмотрев все обстоятельства инцидента, не только признал тракториста виновным, но и взыскал с него полную компенсацию ущерба. На ответчика возложена обязанность возместить стоимость восстановительного ремонта автомобиля, затраты на эвакуацию и другие связанные с ДТП издержки. Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в Пермском крае суды уже взыскивали компенсации с виновников происшествий. В 2025 году местный житель выплатит один миллион рублей пострадавшим в ДТП, а также были удовлетворены иски к дорожным службам за травмы на неубранных тротуарах. 

