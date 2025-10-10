10 октября 2025

Пермячка победила на мировом первенстве по подводному спорту

Пермская спортсменка Некрасова завоевала золото на первенстве мира в Египте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования проходили по подводному спорту на открытой воде
Соревнования проходили по подводному спорту на открытой воде Фото:

Пермская спортсменка Полина Некрасова завоевала золотую медаль на дистанции 5 км на первенстве мира по подводному спорту в Египте. Это уже вторая награда спортсменки на этих соревнованиях, сообщает региональное министерство физкультуры и спорта. 

«Пермская спортсменка Полина Некрасова стала победительницей первенства мира по подводному спорту в открытой воде, проходящего в египетском городе Марина-Эль-Аламейн. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 5 километров, завоевав золотую медаль», — говорится на странице министерства во «ВКонтакте».

Эта победа стала второй наградой Некрасовой на мировом первенстве — 9 октября она завоевала серебряную медаль на дистанции один километр. Спортсменка, представляющая пермский спортивный клуб «Олимпия», тренируется под руководством заслуженного наставника Светланы Пушкаревой.

Соревнования проходят с 7 по 12 октября 2025 года в Египте. Полина Некрасова, мастер спорта международного класса, продемонстрировала высокий уровень подготовки и профессионализма, принеся Пермскому краю золотую медаль мирового первенства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская спортсменка Полина Некрасова завоевала золотую медаль на дистанции 5 км на первенстве мира по подводному спорту в Египте. Это уже вторая награда спортсменки на этих соревнованиях, сообщает региональное министерство физкультуры и спорта.  «Пермская спортсменка Полина Некрасова стала победительницей первенства мира по подводному спорту в открытой воде, проходящего в египетском городе Марина-Эль-Аламейн. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 5 километров, завоевав золотую медаль», — говорится на странице министерства во «ВКонтакте». Эта победа стала второй наградой Некрасовой на мировом первенстве — 9 октября она завоевала серебряную медаль на дистанции один километр. Спортсменка, представляющая пермский спортивный клуб «Олимпия», тренируется под руководством заслуженного наставника Светланы Пушкаревой. Соревнования проходят с 7 по 12 октября 2025 года в Египте. Полина Некрасова, мастер спорта международного класса, продемонстрировала высокий уровень подготовки и профессионализма, принеся Пермскому краю золотую медаль мирового первенства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...