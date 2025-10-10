Пермячка победила на мировом первенстве по подводному спорту

Пермская спортсменка Полина Некрасова завоевала золотую медаль на дистанции 5 км на первенстве мира по подводному спорту в Египте. Это уже вторая награда спортсменки на этих соревнованиях, сообщает региональное министерство физкультуры и спорта.
«Пермская спортсменка Полина Некрасова стала победительницей первенства мира по подводному спорту в открытой воде, проходящего в египетском городе Марина-Эль-Аламейн. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 5 километров, завоевав золотую медаль», — говорится на странице министерства во «ВКонтакте».
Эта победа стала второй наградой Некрасовой на мировом первенстве — 9 октября она завоевала серебряную медаль на дистанции один километр. Спортсменка, представляющая пермский спортивный клуб «Олимпия», тренируется под руководством заслуженного наставника Светланы Пушкаревой.
Соревнования проходят с 7 по 12 октября 2025 года в Египте. Полина Некрасова, мастер спорта международного класса, продемонстрировала высокий уровень подготовки и профессионализма, принеся Пермскому краю золотую медаль мирового первенства.
