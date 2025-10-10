Аналитики рассказали, кто и сколько зарабатывает дополнительно в Перми

Каждый четвертый работающий пермяк имеет подработку, показал опрос SuperJob. Больше всего дополнительный доход получают мужчины и высокооплачиваемые специалисты.
«Почти треть работающих жителей Перми (27%) имеют дополнительный источник дохода. Еще 51% респондентов хотели бы найти подработку, но пока не имеют ее, и лишь 22% не интересуются дополнительным заработком», — такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса среди экономически активного населения города.
Исследование выявило несколько тенденций. Мужчины несколько чаще женщин имеют подработку (30% против 24%). Наиболее активны в поиске дополнительного дохода жители 35-45 лет (29%). При этом доля подрабатывающих увеличивается с ростом уровня доходов: среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц, дополнительный заработок имеют 31%, а среди зарабатывающих до 50 тысяч — только 19%.
Удаленные работники чаще имеют подработку (29%), чем те, кто работает в офисе (25%). При этом 60% совместителей тратят на дополнительную работу менее 10 часов в неделю. Для 30% респондентов подработка приносит менее 10% общего дохода, а для 12% — более половины всех заработков.
Ранее аналогичные опросы показывали, что для большинства жителей Перми главным критерием выбора работы остается высокая зарплата, а также стабильность компании и адекватность руководства. При этом уровень дохода напрямую влияет на приоритеты: чем выше заработок, тем большее значение придается оплате труда. По данным исследований, для счастливой жизни пермяки считают необходимым доход в среднем 233 тысячи рублей в месяц.
