Пермские мэры-старожилы создают теневой совет

Несколько оставивших должность глав территорий Прикамья намерены создать ветеранскую организацию. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. Они уже провели первое организационное собрание. Это будет параллельной структурой совету действующих глав.
«В ассоциацию, но это, конечно, примерно название, войдут около 10 бывших мэров из числа старожилов. Есть там и те, кто ушел со скандалом, и те, кто еще связан с властью», — пояснил источник, попросив не называть фамилии экс-мэров, присутствовавших на неформальной встрече.
По данным инсайдеров, возглавить это движение намерен экс-глава Добрянки, бывший замглавы администрации губернатора, а сейчас топ-менеджер «ПФПГ» Константин Лызов. Они связывают создание организации с предстоящими выборами в заксобрание в 2026 году. Ранее URA.RU уже сообщало, что Лызов может сменить в ЗС другого топа «ПФПГ» Георгия Ткаченко.
Сам Константин Лызов назвал эту информацию не более, чем слухами. По его словам, бывшие мэры часто собираются в неформальной обстановке. Так произошло и в этот раз. «Просто чаю попили, да и все», — отметил он.
