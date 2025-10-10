10 октября 2025

Авиакомпания прокомментировала возврат частного самолета в Пермь

«Не является авиаинцидентом»: в «Джетике» объяснили возврат бизнес-джета в Пермь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-джет следовал по маршруту Пермь — Москва
Бизнес-джет следовал по маршруту Пермь — Москва Фото:

Авиакомпания «Джетика» прокомментировала возврат частного самолета Hawker 800 в пермский аэропорт «Большое Савино» из-за проблем с системой герметизации салона. Воздушный перевозчик заявил, что данный случай не классифицируется как авиационный инцидент. Ответ авиакомпании на запрос URA.RU имеется в редакции. 

«Данное событие авиаинцидентом не является. После устранения неисправности и проверки систем, самолет допущен к дальнейшей эксплуатации», — рассказали в авиакомпании корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что 4 октября 2025 года, во время выполнения рейса JTC9763 по маршруту Пермь — Москва (Внуково) экипаж доложил о некорректной работе системы герметизации салона. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета, и самолет благополучно приземлился в Перми в 08:52 по московскому времени. Инцидент произошел в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Джетика» прокомментировала возврат частного самолета Hawker 800 в пермский аэропорт «Большое Савино» из-за проблем с системой герметизации салона. Воздушный перевозчик заявил, что данный случай не классифицируется как авиационный инцидент. Ответ авиакомпании на запрос URA.RU имеется в редакции.  «Данное событие авиаинцидентом не является. После устранения неисправности и проверки систем, самолет допущен к дальнейшей эксплуатации», — рассказали в авиакомпании корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что 4 октября 2025 года, во время выполнения рейса JTC9763 по маршруту Пермь — Москва (Внуково) экипаж доложил о некорректной работе системы герметизации салона. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета, и самолет благополучно приземлился в Перми в 08:52 по московскому времени. Инцидент произошел в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...