Авиакомпания прокомментировала возврат частного самолета в Пермь

Авиакомпания «Джетика» прокомментировала возврат частного самолета Hawker 800 в пермский аэропорт «Большое Савино» из-за проблем с системой герметизации салона. Воздушный перевозчик заявил, что данный случай не классифицируется как авиационный инцидент. Ответ авиакомпании на запрос URA.RU имеется в редакции.
«Данное событие авиаинцидентом не является. После устранения неисправности и проверки систем, самолет допущен к дальнейшей эксплуатации», — рассказали в авиакомпании корреспонденту URA.RU.
Ранее URA.RU рассказывало, что 4 октября 2025 года, во время выполнения рейса JTC9763 по маршруту Пермь — Москва (Внуково) экипаж доложил о некорректной работе системы герметизации салона. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета, и самолет благополучно приземлился в Перми в 08:52 по московскому времени. Инцидент произошел в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения.
