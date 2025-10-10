Пермский транспорт оказался в топе по скорости среди крупнейших городов РФ

Пермские автобусы заняли второе место в рейтинге скорости общественного транспорта среди крупнейших городов России. Средняя скорость передвижения автобусов в Перми составляет 25-26 км/ч, что значительно быстрее, чем в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде. Об этом сообщили аналитики сервиса 2ГИС совместно с журналом «Мобилити».
«Наземный городской транспорт в крупнейших городах России двигается со средней скоростью всего 20–26 км/ч. Такая скорость складывается с учетом остановок и дорожно-транспортной обстановки. Пермские автобусы заняли второе место в рейтинге наравне с петербургскими, волгоградскими, и казанскими автобусами», — сказано в исследовании.
Отмечается, что самые быстрые автобусы курсируют в Москве, где их средняя скорость достигает 33 км/ч. В то же время, наименьшая скорость движения общественного транспорта зафиксирована в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Воронеже и Краснодаре, где автобусы передвигаются со средней скоростью 20-24 км/ч. Аналитики учитывали не только максимальную скорость движения, но и время, затрачиваемое на остановки и пробки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.