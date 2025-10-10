10 октября 2025

Пермский транспорт оказался в топе по скорости среди крупнейших городов РФ

Автобусы Перми заняли второе место по скорости транспорта среди городов России
Пермяки доезжают до места быстрее, чем екатеринбуржцы или нижегородцы
Пермские автобусы заняли второе место в рейтинге скорости общественного транспорта среди крупнейших городов России. Средняя скорость передвижения автобусов в Перми составляет 25-26 км/ч, что значительно быстрее, чем в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде. Об этом сообщили аналитики сервиса 2ГИС совместно с журналом «Мобилити».

«Наземный городской транспорт в крупнейших городах России двигается со средней скоростью всего 20–26 км/ч. Такая скорость складывается с учетом остановок и дорожно-транспортной обстановки. Пермские автобусы заняли второе место в рейтинге наравне с петербургскими, волгоградскими, и казанскими автобусами», — сказано в исследовании.

Отмечается, что самые быстрые автобусы курсируют в Москве, где их средняя скорость достигает 33 км/ч. В то же время, наименьшая скорость движения общественного транспорта зафиксирована в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Воронеже и Краснодаре, где автобусы передвигаются со средней скоростью 20-24 км/ч. Аналитики учитывали не только максимальную скорость движения, но и время, затрачиваемое на остановки и пробки.

