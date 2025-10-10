Пермячка через суд заставила УК сделать ремонт после трех лет ожидания

В Перми суд обязал управляющую компанию за свой счет отремонтировать квартиру местной жительницы, которую затопило из-за протечки крыши еще три года назад. Помимо ремонта, с УК взыскали компенсацию морального вреда и штраф. Об этом сообщает Мотовилихинский районный суд.
«Суд удовлетворил иск пермячки к управляющей компании о защите прав потребителей. Как установил суд, в феврале 2022 года из-за протечки кровли произошло затопление квартиры истицы, однако управляющая компания в течение трех лет не устраняла последствия аварии. Несмотря на составленный акт о повреждениях и дефектную ведомость, ремонтные работы так и не были проведены. Суд признал, что протечки возникли из-за бездействия управляющей компании, не исполнившей обязательства по безопасной эксплуатации общего имущества дома», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Решение обязывает управляющую компанию за свой счет выполнить ремонт в пострадавшей квартире. Дополнительно с компании взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф 5 тысяч рублей в пользу истицы. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее в Мотовилихинском районе Перми уже фиксировались случаи ненадлежащего исполнения коммунальных обязанностей — в домах для детей-сирот из-за проблем с содержанием котельной жители длительное время оставались без отопления и горячей воды. Тогда прокуратура добилась передачи котельной в муниципальную собственность и начала восстановление коммунальных услуг.
