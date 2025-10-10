10 октября 2025

Машину разорвало после лобового столкновения в Усолье. Видео

Смертельное ДТП на трассе Кунгур-Соликамск: Lada вылетела на встречку
Обстоятельства ДТП устанавливаются
Обстоятельства ДТП устанавливаются

На трассе Кунгур-Соликамск в ДТП с участием Lada Granta и BMW погиб один водитель, второй госпитализирован. Авария произошла из-за выезда на встречную полосу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. 

«На 7-м километре автодороги Кунгур-Соликамск-Усолье-Камский мост 11 октября 2025 года около 10:00 произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Lada Granta по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW под управлением 40-летнего мужчины. В результате лобового столкновения водитель отечественного автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте. Водитель иномарки госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — пояснили в пресс-службе краевого главка.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

