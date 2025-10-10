В Перми стартовала крупная выставка собак и семейный фестиваль «Гав-гав шоу». Более ста пород собак, показательные выступления и зона обнимашек — как прошел первый день в фоторепортаже URA.RU.
«Гав-гав шоу» — это большой семейный фестиваль. Пока взрослые изучали нюансы пород, дети с визгом участвовали в розыгрышах и наблюдали за зрелищными показательными выступлениями. С собой на память оттуда можно было унести не только фотографии, но и тематические сувениры или полезные лакомства для своего питомца», — передает с места событий корреспондент URA.RU.
На трех рингах прошли рейтинговые выставки собак и монопородные шоу, в том числе с участием вельш корги, колли, золотистых ретриверов и американских акит. Гости увидели показательные выступления по аджилити, ноузворку и пастушьей службе, а также выступление театра с собаками «Дай лапу».
В специальной зоне «Обними собаку» все желающие могут пообщаться с четвероногими участниками. Параллельно работал семейный фестиваль с мастер-классами по робототехнике, химическим опытам, столярному делу и творческими занятиями.
