10 октября 2025

Рекордное количество хвостов: в Перми собрали главную выставку собак. Фоторепортаж

В Перми открылась выставка собак «Гав-гав шоу» с зоной обнимашек
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зрелищный пушистый праздник продлится два дня
Зрелищный пушистый праздник продлится два дня Фото:

В Перми стартовала крупная выставка собак и семейный фестиваль «Гав-гав шоу». Более ста пород собак, показательные выступления и зона обнимашек — как прошел первый день в фоторепортаже URA.RU.

«Гав-гав шоу» — это большой семейный фестиваль. Пока взрослые изучали нюансы пород, дети с визгом участвовали в розыгрышах и наблюдали за зрелищными показательными выступлениями. С собой на память оттуда можно было унести не только фотографии, но и тематические сувениры или полезные лакомства для своего питомца», — передает с места событий корреспондент URA.RU.

На трех рингах прошли рейтинговые выставки собак и монопородные шоу, в том числе с участием вельш корги, колли, золотистых ретриверов и американских акит. Гости увидели показательные выступления по аджилити, ноузворку и пастушьей службе, а также выступление театра с собаками «Дай лапу».

В специальной зоне «Обними собаку» все желающие могут пообщаться с четвероногими участниками. Параллельно работал семейный фестиваль с мастер-классами по робототехнике, химическим опытам, столярному делу и творческими занятиями. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми стартовала крупная выставка собак и семейный фестиваль «Гав-гав шоу». Более ста пород собак, показательные выступления и зона обнимашек — как прошел первый день в фоторепортаже URA.RU. «Гав-гав шоу» — это большой семейный фестиваль. Пока взрослые изучали нюансы пород, дети с визгом участвовали в розыгрышах и наблюдали за зрелищными показательными выступлениями. С собой на память оттуда можно было унести не только фотографии, но и тематические сувениры или полезные лакомства для своего питомца», — передает с места событий корреспондент URA.RU. На трех рингах прошли рейтинговые выставки собак и монопородные шоу, в том числе с участием вельш корги, колли, золотистых ретриверов и американских акит. Гости увидели показательные выступления по аджилити, ноузворку и пастушьей службе, а также выступление театра с собаками «Дай лапу». В специальной зоне «Обними собаку» все желающие могут пообщаться с четвероногими участниками. Параллельно работал семейный фестиваль с мастер-классами по робототехнике, химическим опытам, столярному делу и творческими занятиями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...