Трамп пообещал подумать насчет встречи с Путиным в мае

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности встречи с российским президентом Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов, уточнив, что еще подумает над возможностью подобного диалога.
«Я не знаю, мы должны подумать об этом», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов пула Белого дома о возможной встрече с Путиным в Саудовской Аравии. Ранее представители Белого дома подтвердили, что визит американского лидера в Саудовскую Аравию, а также в Объединенные Арабские Эмираты и Катар запланирован с 13 по 16 мая.
В Саудовской Аравии уже проходили встречи делегаций США и России, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества и пути разрешения конфликта на Украине. Как отметил не так давно сам Трамп, он вряд ли встретится в Саудовской Аравии с Путиным.
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