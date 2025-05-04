04 мая 2025

В Пермском крае не хватает акушерок

HeadHunter: в Пермском крае в 2025 году было открыто 50 вакансий акушерок
© Служба новостей «URA.RU»
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Медианная предлагаемая зарплата для акушерок в Пермском крае находится на уровне 80 тысяч рублей
Медианная предлагаемая зарплата для акушерок в Пермском крае находится на уровне 80 тысяч рублей Фото:

В честь международного дня акушерки, который отмечается 5 мая, аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter провели исследование. Выяснилось, что в Пермском крае с начала 2025 года было открыто всего порядка 50 таких вакансий или 2%. Кроме того, на одну вакансию в регионе приходится лишь 0,2 резюме. Это говорит о сильном кадровом голоде. Поскольку нормой является от 4 до 8 резюме на место.

«Медианная предлагаемая зарплата для акушерок в Пермском крае находится на уровне 80 тысяч рублей. Однако, несмотря на положительную динамику, предложения работодателей отстают от ожиданий соискателей. Сейчас кандидаты-акушеры претендуют на заработок от 100 тысяч рублей», — сказано в исследовании. 

По данным аналитиков, лишь единицы регионов попадают в эти ожидания. Среди них — Москва (135,5 тысяч рублей), Забайкальский край (150 тысяч рублей), Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новгородская область, Удмуртская Республика, Мурманская область, Кировская область и Республика Коми (по 100 тысяч рублей).

В марте 2025 года URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае не хватает порядка одной тысячи врачей. Более всего отрасль нуждается в педиатрах, участковых, хирургах, анестезиологах, реаниматологах, травматологах-ортопедах, психиатрах и рентгенологах.

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В честь международного дня акушерки, который отмечается 5 мая, аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter провели исследование. Выяснилось, что в Пермском крае с начала 2025 года было открыто всего порядка 50 таких вакансий или 2%. Кроме того, на одну вакансию в регионе приходится лишь 0,2 резюме. Это говорит о сильном кадровом голоде. Поскольку нормой является от 4 до 8 резюме на место. «Медианная предлагаемая зарплата для акушерок в Пермском крае находится на уровне 80 тысяч рублей. Однако, несмотря на положительную динамику, предложения работодателей отстают от ожиданий соискателей. Сейчас кандидаты-акушеры претендуют на заработок от 100 тысяч рублей», — сказано в исследовании.  По данным аналитиков, лишь единицы регионов попадают в эти ожидания. Среди них — Москва (135,5 тысяч рублей), Забайкальский край (150 тысяч рублей), Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новгородская область, Удмуртская Республика, Мурманская область, Кировская область и Республика Коми (по 100 тысяч рублей). В марте 2025 года URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае не хватает порядка одной тысячи врачей. Более всего отрасль нуждается в педиатрах, участковых, хирургах, анестезиологах, реаниматологах, травматологах-ортопедах, психиатрах и рентгенологах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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