В Пермском крае не хватает тысячи врачей

В Пермском крае не хватает порядка одной тысячи врачей. Более всего отрасль нуждается в педиатрах, участковых, хирургах, анестезиологах, реаниматологах, травматологах-ортопедах, психиатрах и рентгенологах.
«В крае сегодня работает более 8,8 тысяч специалистов. Ситуация улучшается. Если все 100% студентов медвузов трудоустроятся в региональные больницы, то через 3-5 лет мы сможем закрыть этот кадровый дефицит. Конечно, на практике такая ситуация невозможна. Поэтому 4-7 лет — это более реальная оценка», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на ректора ПГМУ имени Вагнера Анну Благонравову.
Кадровый «голод» среди среднего медперсонала в Пермском крае составляет около 800 человек. Чаще всего требуются медсестры-анестезисты, фельдшеры скорой помощи и операционные медсестры.
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