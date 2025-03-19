В Пермском крае не хватает тысячи врачей

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При этом трудоустроено более 8,8 тысяч специалистов
При этом трудоустроено более 8,8 тысяч специалистов Фото:

В Пермском крае не хватает порядка одной тысячи врачей. Более всего отрасль нуждается в педиатрах, участковых, хирургах, анестезиологах, реаниматологах, травматологах-ортопедах, психиатрах и рентгенологах.

«В крае сегодня работает более 8,8 тысяч специалистов. Ситуация улучшается. Если все 100% студентов медвузов трудоустроятся в региональные больницы, то через 3-5 лет мы сможем закрыть этот кадровый дефицит. Конечно, на практике такая ситуация невозможна. Поэтому 4-7 лет — это более реальная оценка», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на ректора ПГМУ имени Вагнера Анну Благонравову.

Кадровый «голод» среди среднего медперсонала в Пермском крае составляет около 800 человек. Чаще всего требуются медсестры-анестезисты, фельдшеры скорой помощи и операционные медсестры.

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В Пермском крае не хватает порядка одной тысячи врачей. Более всего отрасль нуждается в педиатрах, участковых, хирургах, анестезиологах, реаниматологах, травматологах-ортопедах, психиатрах и рентгенологах. «В крае сегодня работает более 8,8 тысяч специалистов. Ситуация улучшается. Если все 100% студентов медвузов трудоустроятся в региональные больницы, то через 3-5 лет мы сможем закрыть этот кадровый дефицит. Конечно, на практике такая ситуация невозможна. Поэтому 4-7 лет — это более реальная оценка», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на ректора ПГМУ имени Вагнера Анну Благонравову. Кадровый «голод» среди среднего медперсонала в Пермском крае составляет около 800 человек. Чаще всего требуются медсестры-анестезисты, фельдшеры скорой помощи и операционные медсестры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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