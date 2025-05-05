Кремль — URA.RU: 80-летие Победы не сможет излечить Европу от неонацизма

В Европе уже достаточно плотно закрепились проявления неонацизма, поэтому одно только празднование 80-летия Победы не способно изменить ситуацию. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, может ли 9 Мая переломить отношение к нацизму в современной Европе.
«Вряд ли празднование может стать переломным моментом. К сожалению, проявления неонацизма в Европе достаточно существенные. Сами европейцы это понимают, и в Европе многие этого боятся совершенно справедливо. Борьба с этими проявлениями — это должно быть не разовое какое-то событие, это должна быть постоянная константа в работе на всех уровнях», — заявил Песков.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что никто из европейских лидеров не планирует 9 мая ехать в Киев, куда их приглашал Владимир Зеленский. В то же время руководители более 20 стран, в том числе европейских, планируют принять участие в праздничных мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москве. Так, на параде на Красной площади ждут президента Сербии Александра Вучича, премьера Словакии Роберта Фицо, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
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