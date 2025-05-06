Фанаты скупили почти все VIP-билеты на решающий матч ФК «Тюмень»

Болельщики выкупили 205 из 246 билетов на VIP-места стадиона «Геолог», где 11 мая в одном из решающих матчей ФНЛ встретятся ФК «Тюмень» и ФК «Чайка» (0+). Такие данные указаны на сайте агрегаторов. Для того чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, тюменцам необходимо выигрывать все оставшиеся игры турнира.
«Стадион „Геолог“, ФК „Тюмень“- ФК „Чайка“ (Песчанокопское). VIP-места: всего билетов — 246, выкуплено — 205 (83,3%)», — указано на сайте одного из агрегаторов.
Тюменский футбольный клуб призвал болельщиков поддержать команду во время решающего противостояния. «Поддержать в одной из последних игр сезона сибиряков можно будет 11 мая на стадионе „Геолог“. Начало — в 17 часов по местному времени», — указано в сообщении официального сайта ФК «Тюмень».
По данным на момент публикации заметки, ФК «Чайка» занимает 13-ю позицию розыгрыша Первой лиги ФНЛ. «Тюмень» расположилась на последней, 18-й строчке и находится в зоне вылета. Впереди у футболистов еще три игры. Чтобы не вылететь из Первой лиги, тюменцам необходимо выигрывать все. И при этом надеяться на то, что ФК «Уфа», который занимает 15-е место, проиграет два своих матча.
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