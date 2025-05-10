Минприроды Прикамья призывает не жечь сухую траву ради зайчат

Жителей Пермского края призывают отказаться от поджога сухой травы, поскольку это наносит непоправимый вред окружающей среде. Огонь способен уничтожить целые экосистемы, включая недавно родившихся зайчат, отметили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Пермского края.
«„Борцы“ с сухой травой редко задумываются, что огонь уничтожает целый мир растений и животных. Весной на земле гнездятся соловьи, жаворонки, трясогузки. А в неглубоких норах обитают ежи, зайцы, мыши и другие грызуны. Многие из них — особенно малыши — не успевают спастись. Первые зайчата в заросших травой межах появляются с конца марта и до начала мая. Вы сохраните им жизнь, если не будете жечь сухую траву!» — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
В министерстве также напомнили, что в регионе реализуется нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках проекта обновляется лесопожарная техника, проводятся тренировки по предотвращению возгораний и принимаются меры по охране редких видов животных.
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