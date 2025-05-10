10 мая 2025
09 мая 2025

Минприроды Прикамья призывает не жечь сухую траву ради зайчат

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные могут не успеть спастись от огня
Животные могут не успеть спастись от огня Фото:

Жителей Пермского края призывают отказаться от поджога сухой травы, поскольку это наносит непоправимый вред окружающей среде. Огонь способен уничтожить целые экосистемы, включая недавно родившихся зайчат, отметили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Пермского края.

«„Борцы“ с сухой травой редко задумываются, что огонь уничтожает целый мир растений и животных. Весной на земле гнездятся соловьи, жаворонки, трясогузки. А в неглубоких норах обитают ежи, зайцы, мыши и другие грызуны. Многие из них — особенно малыши — не успевают спастись. Первые зайчата в заросших травой межах появляются с конца марта и до начала мая. Вы сохраните им жизнь, если не будете жечь сухую траву!» — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

В министерстве также напомнили, что в регионе реализуется нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках проекта обновляется лесопожарная техника, проводятся тренировки по предотвращению возгораний и принимаются меры по охране редких видов животных.

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Жителей Пермского края призывают отказаться от поджога сухой травы, поскольку это наносит непоправимый вред окружающей среде. Огонь способен уничтожить целые экосистемы, включая недавно родившихся зайчат, отметили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Пермского края. «„Борцы“ с сухой травой редко задумываются, что огонь уничтожает целый мир растений и животных. Весной на земле гнездятся соловьи, жаворонки, трясогузки. А в неглубоких норах обитают ежи, зайцы, мыши и другие грызуны. Многие из них — особенно малыши — не успевают спастись. Первые зайчата в заросших травой межах появляются с конца марта и до начала мая. Вы сохраните им жизнь, если не будете жечь сухую траву!» — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». В министерстве также напомнили, что в регионе реализуется нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках проекта обновляется лесопожарная техника, проводятся тренировки по предотвращению возгораний и принимаются меры по охране редких видов животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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