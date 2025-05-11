11 мая 2025

«Ведомости»: в банках чаще всего обманывают по вкладам и накопительным счетам

© Служба новостей «URA.RU»
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Вкладчиков некорректно информируют в офисах банков
Вкладчиков некорректно информируют в офисах банков Фото:

В банках чаще всего вводят в заблуждение россиян, когда речь идет об открытии вкладов и накопительных счетов. Об этом говорят данные мониторинга кредитных организаций, который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности.

«Основная часть некорректного информирования при продажах услуг в банках приходится на открытие и ведение накопительных счетов. Такие факты встречаются в 44,8% случаев», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на итоги мониторинга.

Уточняется, что в 2024 году в результате 483 консультаций в банках по вкладам, было обнаружено 194 случая обмана россиян. Кроме того, во многих банках не оказалось информационных материалов об условиях вкладов и накопительных счетов.

Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамут сообщил, что с 2025 года планируется увеличение штрафов для банков, которые обманывают потребителей. Он добавил, что штраф будет начисляться в размере 0,1% от капитала депозитария банка.

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В банках чаще всего вводят в заблуждение россиян, когда речь идет об открытии вкладов и накопительных счетов. Об этом говорят данные мониторинга кредитных организаций, который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности. «Основная часть некорректного информирования при продажах услуг в банках приходится на открытие и ведение накопительных счетов. Такие факты встречаются в 44,8% случаев», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на итоги мониторинга. Уточняется, что в 2024 году в результате 483 консультаций в банках по вкладам, было обнаружено 194 случая обмана россиян. Кроме того, во многих банках не оказалось информационных материалов об условиях вкладов и накопительных счетов. Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамут сообщил, что с 2025 года планируется увеличение штрафов для банков, которые обманывают потребителей. Он добавил, что штраф будет начисляться в размере 0,1% от капитала депозитария банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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