«Ведомости»: в банках чаще всего обманывают по вкладам и накопительным счетам

В банках чаще всего вводят в заблуждение россиян, когда речь идет об открытии вкладов и накопительных счетов. Об этом говорят данные мониторинга кредитных организаций, который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности.
«Основная часть некорректного информирования при продажах услуг в банках приходится на открытие и ведение накопительных счетов. Такие факты встречаются в 44,8% случаев», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на итоги мониторинга.
Уточняется, что в 2024 году в результате 483 консультаций в банках по вкладам, было обнаружено 194 случая обмана россиян. Кроме того, во многих банках не оказалось информационных материалов об условиях вкладов и накопительных счетов.
Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамут сообщил, что с 2025 года планируется увеличение штрафов для банков, которые обманывают потребителей. Он добавил, что штраф будет начисляться в размере 0,1% от капитала депозитария банка.
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