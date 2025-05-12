В Минпромторге анонсировали появление единого стандарта для русской кухни

В России планируют разработать единый государственный стандарт для русской кухни. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
«Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт», — заявил Чекушов в интервью агентству ТАСС на полях международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он также подчеркнул, что на государственном уровне пока отсутствует подробное описание термина «русская кухня», несмотря на то, что она является важной частью культурного наследия страны.
По словам замминистра, ведомство видит огромный потенциал в развитии русской кухни и сферы общественного питания, считая этот сектор важным для экономики России. Ожидается, что создание единого стандарта поможет не только сохранить традиционные рецепты, но и повысить привлекательность отечественных гастрономических продуктов как внутри страны, так и за рубежом.
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