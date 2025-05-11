В ТЦ Сургута закрылись два магазина, заменившие ушедшие из России бренды одежды

В торгово-развлекательном центре «Аура» в Сургуте (ХМАО) закрылись магазины одежды Ecru и Vilet. Они проработали на площадке два года, заменив бренды Bershka и Stradivarius после их ухода с российского рынка.
«Магазины одежды Ecru и Vilet, расположенные на первом этаже ТРЦ, закрыты. На их месте расположится магазин российского бренда Sela, на территории уже появился фирменный баннер», — передает корреспондент URA.RU. Причину журналист агентства попросил прокомментировать представителей «Ауры». Ответ на запрос ожидается.
Зарубежные бренды ушли с российского рынка в 2022 году из-за введенных санкций после начала спецоперации. Так, испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho, заявила об остановке торговли в России. Аналоги брендов под другими названиями в стране начала развивать компания «Новая мода».
Ранее URA.RU сообщало о возможном возвращении в Россию Zara, Uniqlo и других иностранных брендов одежды. Главное — найти подходящие площади, часть которых после их ухода заняли российские сети. Права на товарные знаки большинство западных ритейлеров сохранили, зато потребители за три года успели от них отвыкнуть, отмечают эксперты агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!