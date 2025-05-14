Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Послы государств-членов Евросоюза одобрили введение 17-го по счету пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает французское издание AFP со ссылкой на дипломатические источники.
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