Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

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ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ
ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Послы государств-членов Евросоюза одобрили введение 17-го по счету пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает французское издание AFP со ссылкой на дипломатические источники.

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Послы государств-членов Евросоюза одобрили введение 17-го по счету пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает французское издание AFP со ссылкой на дипломатические источники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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