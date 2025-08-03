Украинские власти начали сбегать из городов ДНР: главное о СВО за 3 августа

Киев стягивает в Сумскую область свои элитные резервы со всего фронта. Причем ВСУ перебрасывают те подразделения, которые имеют при себе вооружение НАТО, отмечают журналисты.
Тем временем недавнее освобождение российскими войсками Часова Яра от ВСУ привело к тому, что украинские власти начали экстренно эвакуироваться с близлежащих территорий в ДНР. Тем временем украинские военные вынуждают население Карантинного острова в Херсоне покидать свои дома, так как ВСУ решили превратить эту часть города в военное укрепление. Главное о спецоперации на Украине к 3 августа — в материале URA.RU.
Власти подконтрольных Украине городов ДНР экстренно сбегают
Руководство городов Дружковка, Краматорск и Славянск в Донецкой Народной Республике начало экстренную эвакуацию после того, как российские военные установили контроль над Часовым Яром. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.
Он уточнил, что эвакуацию проводят как руководители, так и приближенные сотрудники городских администраций. Кимаковский добавил, что при отъезде сотрудники либо уничтожают, либо увозят с собой служебную документацию и архивные материалы.
ВСУ выгоняют жителей Херсона
Власти подконтрольного Украине Херсона сообщили о начале эвакуации гражданского населения с Карантинного острова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале.
По его словам, решение об эвакуации связано с тем, что украинские военные превратили остров в укрепленную военную позицию. ВСУ разместили на территории острова военную инфраструктуру и используют его для ведения боевых действий против российских солдат.
По информации губернатора, на крышах жилых домов находятся операторы дронов и корректировщики артиллерийского огня. Со двора местной школы ведется минометный обстрел российских позиций на левом берегу Днепра. Кроме того, в помещениях судостроительного завода размещаются склады с военной техникой и боеприпасами.
Военные объекты Украины — под российским ударом
Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по военному аэродрому и базам иностранных наемников на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ходе операции были задействованы ударные дроны, артиллерия, ракеты и авиация.
По данным военного ведомства, российские подразделения также атаковали позиции украинских зенитных ракетных комплексов и уничтожили склады с вооружением. Кроме того, были поражены объекты, предназначенные для подготовки к запуску беспилотников большой дальности. Под удар также попали позиции украинских военных и иностранных наемников в 139 населенных пунктах страны.
Россия этой ночью уничтожила под сотню украинских дронов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 августа уничтожили 93 украинских беспилотника над территорией России и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным министерства, основная часть дронов была нейтрализована в воздушном пространстве над Черным морем (60 БПЛА). Еще 18 беспилотников были перехвачены над Воронежской областью, семь — в небе над Белгородской областью, три — над Брянской и два — над Курской. Кроме того, по одному летательному аппарату сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Республике Крым.
Киев усиливает позиции в Сумской области, а «Ахмат» — уничтожает
Украинское командование перебрасывает элитные подразделения в Сумскую область, усиливая военную группировку на северо-восточном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Тот уточнил, что Киев концентрирует в регионе наиболее боеспособные части, оснащенные западной военной техникой. По его данным, основными задачами украинского командования могут быть как укрепление обороны, так и подготовка к возможным активным действиям в этом направлении.
В свою очередь бойцы чеченского спецназа «Ахмат» совместно с подразделением «Аида» уничтожают замаскированные склады с боеприпасами ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
По словам Кадырова, склад был выявлен в ходе аэроразведки. Он отметил, что уничтожение склада боеприпасов на этом участке фронта нарушило планы украинских войск.
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